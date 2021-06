Vaccino Covid per tutti in Liguria: il calendario ufficiale delle prenotazioni dai 12 anni in su

Genova. È stato ufficializzato il calendario delle prenotazioni del vaccino anti-Covid per tutte le fasce d’età in Liguria. In sostanza dal 10 giugno in poi tutti i liguri potranno prenotarsi per ricevere il vaccino Pfizer o Moderna. Un’accelerata arrivata in serata dopo che Toti in mattinata aveva espresso dubbi sull’opportunità di partire subito, come fatto invece da altre Regioni. Le rassicurazioni della struttura commissariale sulla disponibilità di dosi hanno indotto a mettere a punto il piano, sia pure con forme di cautela per evitare disservizi e assembramenti.

Dalle 23.00 di domani (4 giugno) potranno prendere appuntamento su prenotovaccino.regione.liguria.it le persone nella fascia 35-39 anni, da lunedì da lunedì anche al numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio Cup, sportelli cup di Asl e ospedali.

Dalle 23.00 di lunedì 7 giugno partirà la prenotazione del vaccino per la fascia di età 12-18 anni (compiuti) attraverso il portale dedicato e, dal giorno dopo, anche attraverso gli altri canali: “Lunedì sono già stati convocati i pediatri di libera scelta – ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Partiamo prima con loro perché avranno una linea specifica”.

Martedì 8 giugno si partirà con la fascia 30-34 anni (sul portale alle ore 23, su tutti gli altri canali dalle ore 8.00 di mercoledì 9 giugno).

Mercoledì 9 giugno alle ore 23.00 si apriranno le prenotazioni per la fascia 25-29 anni (alle ore 8.00 di giovedì 10 giugno sugli altri canali)

Giovedì 10 giugno alle ore 23.00 si potranno prenotare anche tutti i maggiorenni nella fascia 18-24 anni (alle ore 8.00 di venerdì 11 giugno sugli altri canali).

Tutte le altre fasce d’età possono già prenotarsi attraverso tutti i canali a disposizione.

Per quanto riguarda gli adolescenti minorenni (12-18 anni), le vaccinazioni avverranno a partire dal 10 giugno e ogni Asl sceglierà i punti dove aprire una linea di somministrazione. Tra questi ci sarà sicuramente la Fiera di Genova, ma l’obiettivo è coinvolgere il prima possibile i pediatri di libera scelta in modo che possano curare anche l’anamnesi con competenze specifiche. Per vaccinarsi sarà necessario il consenso dei genitori e la prenotazione si effettuerà con le stesse modalità dei maggiorenni.

“Domani arriveremo al milione di dosi somministrate – ha detto ancora Toti – oggi siamo leggermente calati nella percentuale somministrati/consegnati perché oggi abbiamo ricevuto un’importanza quantitativo di vaccini. Quindi di fatto dal 10 giugno tutta la popolazione ligure sopra i 12 anni potrà vaccinarsi”.

Per chi vorrà accorciare i tempi saranno previsti altri open day online rivolti a tutti i maggiorenni intenzionati a prenotare su base volontaria il vaccino AstraZeneca o Johnson & Johnson che al momento restano raccomandati in via prioritaria agli over 60.

Si amplia anche la rete delle farmacie che effettuerà il servizio di vaccinazione: da venerdì 11 giugno in tutta la Liguria saranno infatti attive nuove 48 farmacie per un totale di 160.