Si chiama Anna e ha 27 anni, a lei la milionesima dose di vaccino in Liguria

Genova. “Mi vaccino per tutelare me e chi mi sta vicino”. Anna ha 27 anni e questa mattina si è presentata all’hub vaccinale della fiera di Genova per ricevere la sua dose di Astrazeneca. E’ una dei tanti giovani che hanno scelto un vaccino di tipo cold in forma volontaria. Ma soprattutto è, simbolicamente, la cittadina a cui è stata somministrata la milionesima dose di vaccino in Liguria.

“Anna ha appena ricevuto la milionesima dose di vaccino somministrata in Liguria. Le sue parole sono una lezione per tutti noi. L’esempio dei giovani. Grazie! Quello di oggi è un altro traguardo importantissimo per la nostra Regione che si appresta a entrare in zona bianca. Stiamo proseguendo nella direzione auspicata e prevista e dobbiamo continuare così, solo in questo modo riusciremo a sconfiggere definitivamente il Covid-19“, scrive il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti che, all’inizio di questa settimana, aveva scommesso che si sarebbe raggiunto il traguardo del milione di dosi somministrate.

Al momento i cittadini che hanno ricevuto l’intero ciclo vaccinale in Liguria sono circa 380 mila, mentre. Oltre 600 mila quelli a cui è stata somministrata almeno una dose e che quindi sono parzialmente coperti.

Ad aprile, sempre il governatore Toti, auspicava che entro la fine dell’estate tutti i liguri potessero essere vaccinati, un obbiettivo reso poco realistico dai ritardi nella consegna delle dosi ma anche dalle resistenze della fascia anagrafica 60-70 anni nei confronti di Astrazeneca.

Timori che, come ha dimostrato Anna, sono stati superati invece da molti giovani intenzionati a tornare al più presto possibile alla normalità. Nei giorni scorsi la Regione ha lanciato anche la campagna Adulto e vaccinato.