Vaccino Covid, dal 7 giugno in Liguria via alle prenotazioni per la fascia 12-18 anni

Genova. “Dalle 23.00 di lunedì 7 giugno partirà la prenotazione del vaccino per la fascia di età 12-18 anni (anni compiuti) attraverso il portale dedicato e, dal giorno dopo, anche attraverso gli altri canali. L’ultima data della seconda dose sarà entro il 31 agosto”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

In particolare, il vaccino (Pfizer) potrà essere prenotato dalle 23.00 di lunedì 7 giugno attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it e da martedì 8 giugno anche attraverso il numero verde 800 938818 (attivo dalle 8 alle 18 nei giorni feriali), le farmacie, gli sportelli territoriali Cup.

Cambio di programma, dunque, rispetto a quanto Toti aveva detto questa mattina su Rai3: “Non è che se ora dico ai 12enni di chiamare sul cellulare ho un vaccino da dargli. Finché non avremo la programmazione delle scorte per giugno-luglio non potremo fare neanche una sensata agenda di prenotazioni. Aprire le prenotazioni con largo anticipo per dire che non sappiamo quando faremo il vaccino è sostanzialmente inutile”.

“Come è già accaduto durante gli open day per gli over 18, presi d’assalto dai nostri ragazzi – aggiunge Toti – siamo sicuri che anche in questo caso i giovani e giovanissimi daranno un segnale forte e inequivocabile della loro voglia di tornare il prima possibile alla normalità, sconfiggendo definitivamente il Covid-19. Siamo all’ultimo miglio per raggiungere la meta, l’unica arma efficace e sicura è il vaccino: l’invito alle famiglie è di far vaccinare i figli, non solo per garantire loro un’estate serena ma anche in vista della ripresa dell’anno scolastico a settembre, affinché sia in presenza e in piena sicurezza per tutti gli studenti liguri”.

Questa sera in conferenza stampa saranno forniti i dettagli sulla prenotazione delle altre fasce d’età (a partire dai 35enni, previsti in partenza da domani, ma è possibile un ulteriore anticipo), sempre per quanto riguarda le dosi Pfizer e Moderna.