Proseguono le vaccinazioni aziendali alla Casa della Salute: 1200 dosi al giorno

Genova. Proseguono le vaccinazioni presso Casa della Salute: venerdì 11 Giugno l’hub vaccinale di San Benigno e Casa della Salute Genova Multedo si sono attivate per vaccinare i dipendenti di sei delle aziende in graduatoria di adesione manifestazione d’interesse in Liguria: Agenzia Marittima Le Navi, AMIU, Autostrade per l’Italia, Fincantieri, Leonardo e Pavimental. Al momento in Liguria sono dieci in totale le aziende coinvolte nel progetto vaccinale nell’area metropolitana di Genova.

“Casa della Salute è al servizio dei cittadini e in prima linea nella campagna vaccinale da oltre due mesi in collaborazione con Regione Liguria, Asl ed Alisa – si legge nella nota stampa dell’ente – Ad oggi sono stati somministrati oltre 60 mila vaccini, con una media di circa 1200 al giorno. Oltre all’hub vaccinale di San Benigno presso le Torri MSC, Casa della Salute ha messo a disposizione il secondo piano della struttura di Genova Multedo per la campagna vaccinale di Fincantieri”.

L’hub vaccinale ha visto anche l’assunzione di oltre 40 persone e Casa della Salute raggiunge così una quota di oltre 150 dipendenti tra amministrativi e parasanitari, con la collaborazione di oltre 250 medici. “Il network di Casa della Salute è in forte crescita, con due poliambulatori in apertura a fine estate a Chiavari e La Spezia ad inaugurare un percorso che vedrà l’apertura di oltre venticinque centri nei prossimi 5 anni”.