Divieto di balneazione flash per tre spiagge genovesi, per altre tre resta in vigore

Genova. Una nuova ordinanza del Comune e che sarà firmata nella mattinata di domani, martedì revoca il divieto di balneazione in tre delle sei spiagge che erano state dichiarate off limits dal levante al ponente di Genova.

La direttiva faceva scattare lo stop ai tuffi in sei tratti di litorale a Sturla, Nervi, Pegli e Multedo ma è stata in parte già.

Il fatto è che le analisi di Arpal sui campionamenti di acqua di mare che avevano evidenziato livelli di batteri superiori a quelli di guardia sono state rettificate da ulteriori controanalisi effettuate nelle ultime ore.

Le nuove analisi hanno appurato che in tre dei sei punti il problema per cui si era deciso il divieto di balneazione non esisteva.

Quindi partendo da levante e spostandosi verso ponente, il divieto di balneazione riguarda tuttora:

Sturla Ovest: da lato Est del civico 16 di via del Tritone a lato Ovest del

civico 8 di via del Tritone – lunghezza metri 103.

Pegli Levante Torrente Rexello: lunghezza metri 173

Pegli Ponente torrente Rexello – lunghezza metri 147

Mentre sarà revocata domani, martedì, per

Nervi: scogliera di Via Oberdan: da lato Ovest del civico 17 di via Murcarolo al lato Ovest del porticciolo di Nervi – lunghezza metri 460.

Spiaggia Multedo: da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan – lunghezza metri

263m

Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre – lunghezza metri 707

Mercoledì saranno effettuati e arriveranno i risultati di nuovi campionamenti sia a ponente sia a levante