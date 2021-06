Da Nervi a Pegli, raffica di divieti di balneazione: le ordinanze spiaggia per spiaggia

Aggiornamento ore 19. L’ordinanza di divieto di balneazione è stata già revocata dal Comune.

Genova. Il Comune di Genova, sulla base dei campionamenti dell’acqua marina effettuati da Arpal – momentaneamente risultati non idonei relativamente alla presenza di batteri – ha disposto il divieto di balneazione a partire da oggi, lunedì 14 giugno, e fino all’eventuale revoca, su diversi tratti del litorale cittadino.

Partendo da levante e spostandosi verso ponente, il divieto di balneazione riguarda:

Nervi: scogliera di Via Oberdan: da lato Ovest del civico 17 di via Murcarolo al lato Ovest del porticciolo di Nervi – lunghezza metri 460.

Sturla Ovest: da lato Est del civico 16 di via del Tritone a lato Ovest del

civico 8 di via del Tritone – lunghezza metri 103.

Spiaggia Multedo: da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan – lunghezza metri

263m

Levante Torrente Rexello: lunghezza metri 173

Ponente torrente Rexello – lunghezza metri 147

Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre – lunghezza metri 707

L’ordinanza impone inoltre ai municipi Levante e Ponente di di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: “Comune di Genova – Acque Inquinate – Divieto di balneazione”, per le zone in cui viene, con la presente ordinanza, istituito il divieto.