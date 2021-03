Claudio Muzio (Fi-Lp): “Frana di Sopralacroce, risposta pronta della Regione”.

“Il versante necessita di un importante intervento strutturale”.

Borzonasca. “La Regione, con lo stanziamento di 100.000 euro destinati alla Città Metropolitana per la messa in sicurezza della strada provinciale 49 di Sopralacroce nel Comune di Borzonasca, ha dato una risposta pronta ad una necessità reale del nostro territorio”. È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.

“L’avvenuta rimozione del masso ciclopico, franato sulla sede stradale lo scorso febbraio a seguito del maltempo, ha consentito il ripristino della viabilità, ma non ha risolto i seri problemi del versante, che necessita di un importante intervento strutturale” aggiunge Muzio.

“Come già accaduto negli anni scorsi per problemi analoghi legati a movimenti franosi nell’entroterra, ad esempio nel Comune di Mezzanego lungo la strada per la Val Cichero e, nel Comune di Lorsica, tra le località di Acqua di Sopra e Acqua di Sotto, la Regione fa la sua parte, per quanto di sua competenza, per sostenere gli interventi volti a garantire la sicurezza per i cittadini, la fruibilità del sistema viario e la stabilizzazione idrogeologica attraverso il rafforzamento dei versanti. Ringrazio la Giunta, e in particolare l’assessore alle Infrastrutture, Difesa Suolo e Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, per questo stanziamento e per la celerità con cui è stato deliberato”.