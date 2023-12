Maltempo sulla Liguria, notte di pioggia e vento: alberi caduti sulle strade dell’entroterra

Genova. Piogge non torrenziali su Genova, in queste ultime ore, qualche precipitazione in più a levante e nell’entroterra dove l’allerta si chiude rispettivamente alle 14 e alle 10 di oggi, sabato 2 dicembre. L’aspetto più critiche sul fronte meteo, piuttosto, è stato rappresentato dalle forti raffiche di vento. Mentre nelle prossime ore, oltre al ritorno del sole, preoccupa l’alzarsi del mare. Le onde in aumento sono già in atto sulle coste di Genova e della Liguria.

Il punto di Arpal. Nelle ultime ore il rapido transito del fronte freddo è stato accompagnato da precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio moderato, più insistenti nelle aree interne di Levante. Isolati temporali hanno interessato il settore appenninico toscano. Attualmente non si osservano precipitazioni sulla regione, a parte locali piovaschi a ridosso dei rilievi di Centro-Levante.

I fiumi. Nelle ultime ore il picco di piena è transitato nelle sezioni del Trebbia e dell’Aveto, non sono state segnalate particolari criticità. Sulle sezioni terminali strumentate del Magra il picco di piena sta transitando in questi momenti e raggiungerà la sezione focive nelle prossime ore. Al momento non sono attese particolari criticità legate al transito del colmo di piena.

Burrasca, i valori record. Nella notte hanno insistito venti forti o di burrasca di provenienza sudoccidentale, con raffiche fino a 90-100 km/h sulla costa spezzina e diffusamente oltre 120-140 km/h sui crinali appenninici più esposti (nell’ultima ora raffica massima di 143 km/h a Tanadorso). Il mare è agitato con mareggiate di libeccio sulle coste esposte (onda significativa di 3.4 m registrata dalla boa di La Spezia alle ore 04:30 locali).

Tanti interventi da parte dei vigili del fuoco. Alberi caduti e rami pericolanti, per lo più, hanno fatto muovere i pompieri nelle ultime ore. A essere interessati da chiusure temporanee e bonifiche sono state soprattutto le strade della Val Trebbia – statali 226, 2, 523 e 45 – ma anche nel Tigullio e in quella del passo del Bracco.

Sulla 586, nel comune di Borzonasca all’altezza del bivio per Levaggi, una frana ha travolto una pensilina del trasporto pubblico, senza provocare feriti. Sul posto i tecnici di Anas. Sempre sulla 586, in località Campori, sono in corso le operazioni di rimozione di un albero caduto nella notte; la viabilità rimane regolare.

A proposito di viabilità, la Città metropolitana ricorda che, terminati i lavori straordinari notturni, da ieri – primo dicembre – è stata regolarmente riaperta da Anas la galleria Taviani, meglio nota come tunnel delle Ferriere.