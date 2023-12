Maltempo, frana distrugge una pensilina della corriera a Borzonasca

Borzonasca. Paura ma per fortuna nessuna persona coinvolta questa mattina a Borzonasca, in alta Valle Sturla, per una frana crollata a ridosso di una pensilina del servizio di trasporto pubblico.

Lo smottamento, avvenuto sulla strada statale 586 in località Cassetti, ha distrutto la pensilina in un momento in cui nessuno stava aspettando il passaggio della corriera Amt.

Sul posto per monitorare la situazione la polizia locale, l’assessore alla Protezione Civile del comune di Borzonasca Francesca Curotto e i tecnici Anas.

La strada è stata interrotta temporaneamente tra Borgonovo e Borzonasca e poi riaperta a senso unico alternato.

E’ solo uno dei problemi verificatisi in queste ore di maltempo. Nelle stesse zone diversi interventi dei vigili del fuoco anche per alberi caduti. Oltre alla pioggia, infatti, è il vento a essere considerato un rischio. L’allerta meteo si è chiusa nell’entroterra del Tigullio alle 10 mentre prosegue fino alle 14 nello spezzino.

(foto Mauro Curotto)