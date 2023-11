Frana a Borzonasca, slitta a venerdì la riapertura della statale 586

Borzonasca. La statale 586 della val d’Aveto all’altezza di Borzonasca resterà chiusa almeno sino a venerdì per consentire agli operai di Anas di continuare a lavorare sulla frana che si è verificata lo scorso 2 novembre, in piena allerta.

Il terreno aveva ceduto all’altezza del chilometro 55,6, lungo la scarpata a monte, e il tratto era stato chiuso e così è rimasto anche a causa dei leggeri smottamenti che continuano a verificarsi. Proprio per consentire gli interventi di messa in sicurezza del versante, la chiusura resterà attiva fino a venerdì 10 novembre: “A seguito di contatti intercorsi con l’assessore della Regione Liguria Giacomo Giampedrone e i tecnici di Anas, in considerazione delle previsioni di maltempo dei prossimi giorni, la riapertura è stata riprogrammata – ha confermato il Comune di Borzonasca – Per motivi di sicurezza è vietato anche il passaggio pedonale sino a conclusione intervento”.

Per la viabilità alternativa si percorre la strada Borzonasca – Belpiano- Brizzolara e Passo Forcella – Belpiano, la stessa che percorre il servizio scuolabus. I tecnici e il personale Anas sono sul posto con un presidio attivo 24 ore su 24 al fine di monitorare il versante ed effettuare le necessarie valutazioni tecniche per la riapertura in piena sicurezza.