Frana di Rezzoaglio, sabato pomeriggio la strada riapre a senso unico alternato

Rezzoaglio. È prevista entro le 17 di domani, sabato 4 novembre, la riapertura a senso unico alternato con un presidio fisso della strada statale 586 a Rezzoaglio, dove lunedì scorso una frana è precipitata sulla carreggiata nei pressi dell’abitato. Regione Liguria è in contatto con Anas, che ha stanziato 840mila euro per una serie di interventi strutturali da avviare nelle prossime settimane e indispensabili per la riapertura a doppio senso di marcia.

Sempre lungo la statale 586, è prevista entro lunedì sera la riapertura del tratto interrotto a causa di uno smottamento a Borzonasca, dove si lavorerà anche sabato e domenica.

Per quanto riguarda la strada statale 35 dei Giovi a Isola del Cantone, al di fuori del centro abitato è in corso l’intervento di ripristino della viabilità, attualmente a senso unico alternato, per consentire la riapertura a doppio senso entro domani pomeriggio.

All’interno del centro abitato, invece, la strada rimarrà percorribile a senso unico alternato in attesa, la prossima settimana, dei necessari approfondimenti strutturali da parte di Anas.

“Voglio ringraziare Anas per il lavoro che sta facendo in queste giornate non facili – osserva l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – Stiamo lavorando senza sosta per ristabilire la piena transitabilità di tutte le strade danneggiate o parzialmente interrotte a causa di frane o smottamenti, considerando il tema del collegamenti stradali prioritario per la Protezione civile”.

–