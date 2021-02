Maltempo e lavori: tutto bloccato a Marassi, code in lenta risoluzione in autostrada

Genova. La situazione più complicata è sulla A10, dove si sta a poco a poco smaltendo la coda di 6 km tra Arenzano e Genova Aeroporto a causa dei lavori sulla tratta (aggiornamento delle 8:55), ma sulle autostrade e le strade genovesi, complice anche la pioggia, sono diverse le code e i rallentamenti.

Tutto bloccato nel quartiere di Marassi sia lato corso De Stefanis-corso Sardegna con ripercussioni in via Fereggiano, sia lato sponda sinistra del Bisagno nei pressi dello stadio, con lunghe code anche in via Montaldo.

Autostrade per l’Italia segnala sulla A26 una coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori (ore 07:34), una coda di 2 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori (ore 07:10) e di 2 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

(ore 07:42).

Sulla A7 coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso

(ore 07:50), problemi anche in senso opposto, tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso (ore 07:16). Coda anche in uscita a Genova Bolzaneto, per chi arriva da Genova, per traffico intenso, con ripercussioni nella galleria precedente.

Sulla A12 coda di 1 km tra Genova Est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per la chiusura del nodo (ore 07:36) e coda in uscita a Genova Est provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.