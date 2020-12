Maltempo: prolungata fino a stanotte l’allerta neve nell’entroterra

Genova. Continua la fase perturbata sulla Liguria. Dopo una breve tregua che ha interessato solo alcune zone della regione, sono riprese le precipitazioni: nelle prossime ore si prevedono ancora piogge diffuse, temporali in particolare sul Levante e nevicate che interesseranno i versanti padani e le zone interne del centro regionale ( con i relativi tratti autostradali).

Arpal ha, dunque, emesso una nuova allerta meteo . Questi i dettagli:

ALLERTA PER NEVE

ARANCIONE SUI VERSANTI PADANI (ZONE D, E) dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi e, a seguire GIALLA fino alle 4 di domenica 6 dicembre

GIALLA SU COMUNI INTERNI DELLA ZONA B fino alla mezzanotte di oggi sabato 5 dicembre

ALLERTA PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI

GIALLA SUL LEVANTE E ENTROTERRA DI LEVANTE (ZONE C, E, tutti i bacini) dalle ore 13 di oggi sabato 5 dicembre fino alle ore 4 di domani domenica 6 dicembre

Nelle ultime ore le precipitazioni si sono solo attenuate sulla Liguria. Tra la notte e le prime ore della giornata sono cessate le nevicate nelle zone interne del centro Ponente mentre sono proseguite le piogge, deboli sul Levante. In mattinata i fenomeni sono ripresi, in modo più diffuso, sul centro Levante e sono attesi in intensificazione ed estensione al resto della regione per la risalita di un fronte occluso che provocherà piogge diffuse e possibili temporali in particolare a Levante. Ci saranno ancora nevicate che andranno a insistere sulle zone già interessate dai fenomeni di ieri (con relativi tratti autostradali) e saranno possibili locali fenomeni di gelicidio, mentre anche i venti rinforzeranno fino a forti, settentrionali sul centro Ponente, meridionali a Levante. Mareggiate intense sono, invece, previste sul Levante. Domani, domenica 6 dicembre, fino alle prime ore della mattina saranno possibili deboli nevicate fino ai 200-300 metri sui versanti padani; successivamente è attesa una relativa pausa nelle precipitazioni, ma in serata saranno possibili nuovi fenomeni anche temporaleschi a Levante.