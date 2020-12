Associazione Genovese Arcieri in evidenza nell’ultima gara indoor a Manesseno

Sant’Olcese. Domenica 13 dicembre l’Associazione Genovese Arcieri ha organizzato l’ultima gara indoor dell’anno nella palestra di Manesseno.

Malgrado il periodo difficile con restrizioni e regolamenti rigorosi a protezione del Covid la partecipazione è stata ottima e l’AGA si è distinta come di consueto con buone prestazioni dei suoi atleti. Infatti nell’arco olimpico si sono messi in evidenza Veronica Pelvio e Natalia Lia, rispettivamente al primo e al secondo posto nella categoria Senior femminile, Cosetta Venturini tra le Master femminili e Javier Canazza negli Allievi maschile.

Sul podio sono saliti anche Anna Rocca nel compound femminile e Tommaso Piccardo tra gli Allievi compound.

Per l’arco nudo grande partecipazione nella categoria Master maschile con primo posto per Fabio Pittaluga e terzo per Piero Garbini, mentre Matilde Scorza e Naima Montalvo sono giunte rispettivamente al secondo e terzo posto nello Junior femminile.

Tra le squadre oro per la formazione arco olimpico Ragazzi maschile degli Arcieri del Tigullio (Azzoni, Boggiano e Caccialanza), oro nell’arco nudo Master maschile per l’AGA (Pittaluga, Garbini e Cavanna) seguiti dagli Arcieri del Tigullio (secondo posto) e al terzo posto dagli Arcieri della Superba.

Medaglia d’oro per la squadra arco nudo Junior femminile dell’AGA (Scorza, Montalvo e Rovati) e per la squadra arco nudo Ragazzi femminile della Granatiere (Dauti, Zanardini e Ziglioli).