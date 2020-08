Sestri Levante. L’ultima pagina di calciomercato di oggi, venerdì 7 agosto, riguarda quattro differenti società, una di Serie D e tre di Prima Categoria.

Nicolò Buso, classe 2000 di ruolo attaccante, è un nuovo tesserato del Sestri Levante. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena è poi passato alla Primavera della Roma e in seguito a quella del Venezia, sino a disputare l’ultima stagione sportiva 2019/2020 nella Primavera della Virtus Entella dove ha disputato 17 gare realizzando 11 reti.

Il Cornigliano Calcio comunica quattro nuove acquisizioni per la stagione 2020/2021. Sono gli attaccanti Gabriele Emmolo e Nicolò Spiniello, il difensore Andrea Corradi ed il centrocampista Leonardo Migliaccio.

Il Torriglia ha preso tre giocatori, tutti di ruolo centrocampista. Si tratta di Jacopo Riggi (classe 1995, l’anno scorso all’Atletico Genova ed ex settore giovanile del Molassana), Mathias Nitu (classe 2000, l’anno scorso al Little Club James ed ex settore giovanile dell’Anpi Casassa), Luca Mangiatordi (classe 2000, l’anno scorso al Pontecarrega ed ex settore giovanile del Molassana.)

Il Borgoratti ha annunciato i nuovi mister per la Juniores: sono Roberto Maggioli e Davide Ciani.

Nelle foto: Buso con la maglia del Sestri Levante; Spiniello, Corradi, Emmolo, Migliacco fra il team manager Vincenzo Reno ed il mister Pino Catania