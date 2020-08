Calcio: la Goliardicapolis conferma Gianluca Bonadies, il Pra’ FC prende Sabeur Rejaibi

Genova. Siamo al 6 agosto e il calciomercato sta assestando gli ultimi movimenti, dato che gran parte delle squadre hanno completato le rispettive rose giocatori.

In Promozione la Goliardicapolis comunica di aver perfezionato la riconferma del capitano Gianluca Bonadies (nella foto), classe 1981, che per il sesto anno consecutivo si appresta a vivere un’altra annata con i colori granata. Bonadies è il primo di una lunga lista di giocatori che la società sta incontrando per le varie riconferme.

“Uomo di qualità, sostanza, classe ed esperienza, bandiera, è il pilastro del quale non si poteva fare a meno – scrive la società genovese -. Essenziale non solo per le sue doti calcistiche, ma anche per le sue qualità umane. Il presidente e il suo staff gli augurano una stagione eccezionale“.

In Prima Categoria, il Pra’ FC ha preso Sabeur Rejaibi, centrocampista leva 1997. In passato ha giocato con Genova Calcio, Campese, Isolese, Vallescrivia e, la passata stagione, Vecchiaudace Campomorone.

Il Seconda Categoria il Merello United ha ufficializzato tre colpi tutti in arrivo direttamente da Borzonasca, dal Valle 2015: Raimondo De Crescenzo, classe 1987, capocannoniere della Terza Categoria nel 2017/2018 con 32 reti, ex Levanto, Val d’Aveto, Caperanese, Sestieri; Diego Garibaldi, classe 1988, in qualità di preparatore dei portieri e terzo portiere; e Christian Ubillu, classe 1991, centrocampista.

Il San Giovanni Battista, che spera nel ripescaggio in Seconda Categoria, ha fatto suo Michael Pagliano. Attaccante, classe 1993, cresciuto nella Sestrese, ha giocato con Campomorone, Struppa, Davagna, Sottocollese, Davagna Sottocollese, San Lorenzo della Costa, Superba, Mura Angeli.