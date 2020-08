Genova. “Apprendiamo dai quotidiani di oggi che Autostrade ci regalerà altre chiusure autostradali, per dare il colpo di grazia al turismo e al commercio ligure. Chiuderanno il bivio tra Genova est e il bivio tra A12 e A7, il tratto tra Recco e Genova Nervi e il tratto Sestri Levante – Deiva Marina. Non bastavano le chiusure delle settimane scorse, ora ne aggiungono di altre. Questi interventi non potevano essere eseguiti durante il lockdown? Solo ora si svegliano?

Non è più accettabile una situazione simile. Ho già presentato con uno studio di avvocati di Chiavari una richiesta di accesso agli atti per andare a fondo alla questione. Il Ministero dei Trasporti dorme o è sveglio? E’ consapevole di quanto stia succedendo sulle autostrade liguri o sono ancora convinti si tratti di narrazioni? Numerosi turisti hanno già deciso di non scendere per via del traffico intenso dei weekend passati, non possiamo più permettere che ciò accada.

Foto 2 di 2



Il Governo deve svegliarsi e intervenire seriamente, Autostrade ha delle grosse responsabilità su questa situazione. Noi non indietreggiamo, difenderemo l’interesse dei liguri fino alla fine!”