Coronavirus, ipotesi parcheggi gratis a Genova: oggi atteso via libera a Tursi

Genova. Un modo per andare incontro a chi deve andare a lavorare in centro città, evitando l’affollamento sui mezzi pubblici. La giunta del Comune di Genova oggi, con molta probabilità, approverà il provvedimento che renderà gratuite le blu area e le isole azzurre in città.

Lo ha dichiarato a genova24.it l’assessore con delega all’Indirizzo e controllo di Genova Parcheggi spa Stefano Balleari.

“Ci stavamo lavorando da qualche giorno – afferma – ma abbiamo deciso di accelerare alla luce di quanto stabilito dall’ultimo dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte”.

I dettagli, la perimetrazione e le tempistiche non sono ancora noti, occorrerà attendere la comunicazione ufficiale, anche perché è allo studio ancora il modo in cui verrà licenziata questa decisione: le due ipotesi sono la delibera o l’ordinanza.

“Nessuno era preparato ad affrontare una situazione simile – dichiara Balleari – ma riteniamo che in questo caso, viste le chiusure dei bar e dei negozi di abbigliamento, nessuno decida di sfruttare le blu area e le isole azzurre gratis per andare a fare shopping”.

Non un incentivo al mezzo privato dunque, ma semplicemente una risposta a un fenomeno di emergenza, per agevolare chi non può stare a casa perché titolare o dipendente nelle attività che devono restare aperte per garantire i servizi essenziali alla popolazione.