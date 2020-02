Incidente mortale in via Pra’, auto travolge e uccide motociclista

Genova. Tragedia in serata in via Pra’, nel Ponente genovese. Un uomo alla guida di una moto è morto dopo un violento schianto con un’auto che procedeva in senso opposto. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo è stato inutile.

È successo intorno alle 22 all’altezza dell’incrocio con via Giuseppe Ungaretti. Secondo una prima ricostruzione il motociclista, un 55enne, procedeva in direzione Ponente quando un’auto, forse nell’atto di svoltare, lo ha centrato in pieno sbalzandolo dal mezzo a due ruote.

Sul posto la polizia locale per compiere tutti i rilievi del caso. L’autista, a quanto si apprende, è risultato negativo all’alcol test.