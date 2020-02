Incidente mortale in via Pra’, il conducente dell’auto indagato per omicidio stradale

Genova. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla morte, avvenuta ieri sera in via Prà, di un motociclista di 55 anni preso in pieno da una Fiat Panda all’altezza di via Ungaretti.

Il conducente dell’auto, un ragazzo di 26 anni, è indagato per omicidio stradale. Sottoposto immediatamente all’alcoltest era risultato negativo.

Secondo la prima ricostruzione fatta dalla sezione infortunistica della polizia locale l’auto non avrebbe rispettato la precedenza nella svolta verso via Ungaretti. prendendo in pieno il 55enne che procedeva nella direzione opposta.

La vittima, L.C., abitava in zona e stava tornando a casa dal lavoro. La sezione infortunistica della polizia locale ha già sentito alcuni testimoni del sinistro ed è ora alla ricerca di telecamere che possano aver ripreso l’incidente.