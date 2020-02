Andora. Il Busalla, in vantaggio 2-0 (Compagnone e Cotellessa), non riesce a portare a casa la vittoria, a causa della rimonta dell’Ospedaletti, in goal con Alasia e Foti.

“Non siamo stati bravi a chiudere la gara – afferma mister Gianfranco Cannistrà – torniamo a casa con un po’ di rammarico, perché era una partita che dovevamo e potevamo vincere. Abbiamo giocato un’ottima prima frazione di gioco, segnando due reti e fallendo almeno un paio di ghiotte occasioni, mentre nel secondo tempo abbiamo subito la loro reazione, peccato…”.