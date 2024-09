L’ira del sindaco di Bogliasco contro i ‘furbetti’ della differenziata: “Cittadini, fate la spia”

Bogliasco. “Per colpa di pochi ci rimettiamo tutti? È vero, per questo vi dico: segnalate comportamenti impropri, fate la spia”. A lanciare strali da una postazione Amiu di Bogliasco è il sindaco in persona, Luca Pastorino, che mercoledì mattina ha voluto registrare un videomessaggio alla cittadinanza, piuttosto piccato ed esasperato, per ricordare i comportamenti da adottare per gettare i rifiuti e rispettare la raccolta differenziata.

Il sindaco ha raggiunto via Cavour e si è posizionato vicino a un cassonetto della plastica, spiegando che “lo facciamo qui perché una delle polemiche di questi giorni è che i cassonetti della plastica sono chiusi – ha esordito – è vero, sono chiusi e lo rimangono, visto che oltre il 50% del materiale che veniva conferito non era plastica. Ci hanno gettato di tutto, persino zetto. Questo significa che non va al gestore della plastica ma all’indifferenziata, e visto che negli anni abbiamo fatto molta fatica a contenere la Tari in tutti i modi, bisogna ricordarsi che si gettano solo sacchetti piccoli utilizzando i buchi appositi sopra il cassonetto”.

Lo “spiegone” – che sarebbe meglio definire “ramanzina” – è stato accompagnato da una dimostrazione pratica, sia per la plastica sia per il cartone: Pastorino ha raccolto una scatola appoggiata di fianco al cassonetto e si è messo a romperla per gettare via le singole parti: “Il cartone si deve rompere, non si butta per terra”, ha sottolineato. E ancora: “Ci hanno segnalato da Amiu, e voglio pensare che ci sia ancora qualcuno che non sappia le cose e dunque lo dico, che qualcuno ha gettato dei rami in piazza Partigiani. Il verde va conferito in un certo modo – ha detto il sindaco – non si può fare così: va portato al centro raccolta o all’ecovan, oppure si chiama il numero verde Amiu e si prenota il ritiro, proprio come per la sedia che qualcuno ha lasciato qui”.

Il sindaco si è quindi lasciato andare a un impropero – “Immagino ci sia ancora una percentuale di st…i” – e poi a un invito: “Ricapitolando: i buchi dei cassonetti sono piccoli per evitare di far conferire cose che non vanno gettate. Segnalate per favore comportamenti impropri, fate la spia: mi dispiace dirlo, ma fatelo”.