Davide Palermo è il nuovo tecnico del Bogliasco, De Martini al Serra Riccò, Baudi e la Fezzanese si dicono ciao

Genova. La Lavagnese, dopo la gara amichevole di verifica con la Sampdoria Primavera, giocherà sabato 10 agosto (‘Riboli’ – ore 17) con il Genoa U19.

La Fezzanese, inserita nel girone toscano di Serie D, affronterà, dopo il test in famiglia, giovedì prossimo, in amichevole, lo Spezia.

?Il mago’ Andrea Baldi ha chiuso il rapporto sportivo con la formazione spezzina.

La Voltrese ha scelto Voltaggio, basso Piemonte, provincia di Alessandria, ai piedi del Passo della Castagnola e della Bocchetta, come sede del ritiro preparatorio, in vista della Coppa Italia Eccellenza e del campionato.

Il Bogliasco ha individuato in Davide Palermo il tecnico a cui affidare la panchina per la prossima stagione in Eccellenza.

Il Busalla, squadra tra le favorite al salto di categoria, ha deciso di confermare Samuele Re, eccellente giocatore (classe 2005) purtroppo frenato da un paio di infortuni, che gli hanno impedito di fare il salto di qualità.

Il Serra Riccò, nell’ottica dei potenziare il reparto offensivo, ha preso l’attaccante De Martini.

Luca Colantuono è un nuovo centrocampista del Taggia.

Alessandro Ancora è il nuovo presidente del San Desiderio, inserito nel girone B del campionato di Promozione.