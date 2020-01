Si è sceso in campo anche per la Seconda categoria dove si recuperava, nel Girone D, lo scontro diretto fra Mele e Campo Ligure. Gialloblù che vanno subito avanti con Bozzolo che viene pescato sul secondo palo da un cross di Pedemonte e può insaccare sul secondo palo. Campo che fatica a reagire e solo al 25° Khounar sfiora il gol con un tiro che va sull’esterno della rete.

La spinta ospite aumenta con il passare dei minuti e al 32° i campesi si guadagnano un rigore che Marco Oliveri trasforma con freddezza. La gioia sua poco perché prima i verdiblù restano in dieci per fallo di Ferrari su chiara occasione da gol su Pedemonte. Poi al 43° Carnovale può girare in in porta di testa da due passi, con la difesa della Campese che dorme. Nella ripresa il Mele cerca di addormentare la partita, e pungere magari in contropiede, ma succede poco o nulla se si eccettua un tiro di Sangineto e una punizione di Valente che sfiora il palo. Ci proverà Oliveri con una bella rovesciata nel finale, ma Siri vola a disinnescare la conclusione dell’attaccante ospite.