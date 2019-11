Genova. Il maltempo si è abbattuto sulla Liguria con forza e vigore, e questa notte le precipitazioni sono aumentate creando non poche difficoltà in alcune zone della nostra regione.

Al momento la zona più colpita dalla combinazione dei fenomeni previsti, cioè piogge e forti venti di libeccio, è il Tigullio, nel levante genovese. Su Lavagna, infatti, nella notte si è abbattutta una tromba d’aria che creato diverse criticità.

di 3 Galleria fotografica Maltempo Tigullio





La zona colpita è quella in prossimità dello stadio Riboli: la forza del vento ha scoperchiato due palazzine e abbattuto alcuni alberi. In tutta l’area l’accumulo medio delle ultime ore è già di 70 mm: occhi puntati si Entella e Rupinaro, al momento ancora sotto il livello di guardia, ma le cui foci patiscono l’effetto combinato di mare e vento per il deflusso delle acque. Si segnalano allagamenti nei sottopassi vicini al porto, chiusi quindi al traffico.

Il passaggio dell’apice della perturbazione è atteso per la tarda mattinata, ma quello che spaventa è soprattutto il vento e il mare: secondo le previsioni tra la mattinata e il pomeriggio i fenomeni dovrebbero intensificarsi ancora, con onde fino a sfiorare i 4 metri a largo, e raffiche fino a 70 km l’ora.