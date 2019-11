Viabilità, allagamenti sulla A12 tra Lavagna e Sestri Levante. Criticità anche su tratte urbane

Genova. Le forti piogge che al momento si stanno concentrando sul Tigullio, stanno creando qualche criticità per la viabilità autostradale della zona.

Sulla A12, tra Lavagna e Sestri Levante, in entrambe le direzioni, si segnalano numerosi allagamenti delle carreggiate, con tantissime pozze e difficoltà nello smaltimento delle acque piovane.

Al momento non ci sono particolari criticità per il traffico, ma si deve viaggiare con estrema prudenza, viste le condizioni del piano stradale e per la visibilità. Diversi anche gli allagamenti nelle strade urbane di Lavagna e Sestri Levante.