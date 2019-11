Sestri Levante. Il livello del Petronio è sopra il limiti di allarme, e mentre la pioggia continua a scendere, si temono esondazioni.

Per questo motivo sono state chiuse molte strade, tra cui il ponte sul Petronio stesso che separa Riva Trigoso da Sestri, e le gallerie Sant’Anna, isolando di fatto la cittadina.

Foto 2 di 2



Ecco il messaggio del Comune di Sestri Levante: “Non transitare nella parte alta di via Monsignor Vattuone. Chiuse tutte le vie adiacenti al torrente Petronio. Evitare di uscire se non strettamente necessario. Tutti gli uomini disponibili sono sul territorio ad occuparsi delle criticità.

“Chiusi sottopasso Pietracalante, ponte Pestella, sottopasso via Nazionale, sottopasso via Gramsci, chiusa via Verdi.Chiusa via Petronio per livello alto del torrente. Non uscire di casa se non strettamente necessario”.