Genova. Dopo la pesante perturbazione che ha colpito il Tigullio, arrivano i primi segni di cedimenti e i primi dissesti idrogeologici. Il comune di Sestri Levante ha deciso che domani le scuole resteranno chiuse

Nelle prossime ore è stata prevista l’allerta rossa fino a mezzanotte di oggi: la poggia potrebbe dare delle tregue, ma il problema è la totale saturazione dei terreni, cosa che complicherà tutta la gestione delle strade e dei torrenti.

di 7 Galleria fotografica Maltempo Tigullio









Al momento non si segnalano ferimenti o problematiche legate alle persone: a Casarza si stanno verificando criticità nella frazione di Battilana, Costa di Bargone frazione isolata da frana. C’è una frana all’imbocco della strada di Massasco verso Campegli. La strada provinciale per Novano è soggetta ad allagamenti così come la zona di Via de Gasperi all’altezza di Maremosso (Dini).