Allerta meteo, a Genova addio sms: il messaggio arriverà solo su Telegram

Genova. La rivoluzione era nell’aria, ora è ufficiale: dal 1° dicembre, sia pure in maniera graduale, il messaggio di allerta meteo non arriverà più via sms. A prendere il posto del vecchio sistema sarà Telegram, un’app per smartphone simile a WhatsApp, completamente gratuita, che permetterà di ricevere su un canale chiamato “Genova Alert” anche altre comunicazioni come strade chiuse e variazioni al servizio Amt.

Il nuovo servizio in realtà è già attivo e conta 19.100 iscritti contro i 130mila del servizio sms. L’obiettivo è arrivare alla sostituzione completa quando gli utenti saranno almeno 100mila, ma per ora si tratterà solo di un affiancamento: tra dieci giorni arriveranno esclusivamente su Telegram i messaggi di allerta gialla (sia idrogeologica sia per neve), mentre per arancione e rossa verranno mantenuti entrambi i sistemi.

“La scelta non è dovuta a ragioni di risparmio, ma di maggiore efficienza”, spiega Sergio Gambino, consigliere delegato alla protezione civile. Certo è, però, che anche le casse pubbliche ne trarranno giovamento: inviare sms ad ogni allerta costa al Comune circa 200mila euro all’anno. Solo quelli per l’allerta gialla, che spariranno a breve, ne valgono 87mila. Un singolo invio si aggira sui 6mila euro.

I vecchi ‘messaggini’, in effetti, erano già stati al centro di polemiche per malfunzionamenti e ritardi, mentre con Telegram la comunicazione arriverà in tempo reale. Compresa quella che conferma o meno l’apertura delle scuole al mattino presto dopo le nottate di allerta arancione. Ma perché non usare invece WhatsApp, ben più conosciuto e popolare? La piattaforma di Zuckerberg non consente di inviare lo stesso messaggio a più di 256 persone, mentre l’app concorrente non pone alcuna limitazione.

COME FUNZIONA. Per iscriversi al servizio basta scaricare l’app Telegram, disponibile sia sul Play Store per Android sia sull’App Store di iOS. All’interno, nella barra di ricerca, si digita @Genova Alert, si seleziona ‘Unisciti’ e il gioco è fatto. Le informazioni su allerte meteo, viabilità e mezzi pubblici arriveranno con una semplice notifica.