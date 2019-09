Trofeo Gollo: Tinelli e Marelli trionfano nella 13ª edizione

Genova. Nel weekend scorso sono andate in scena le finali del 13° Trofeo Gollo, open maschile e femminile organizzato dal Cus Genova Tennis in memoria dello storico dirigente della sezione Eugenio Gollo.

Sono stati impegnati nel tabellone venti giocatori di Seconda Categoria, tra tennisti e tenniste. Un tabellone che ha presentato dai quarti di finale partite molto belle e tirate.

Nel maschile a trionfare è stato Matteo Tinelli, racchetta 2.5 della Milago Tennis Academy che si è imposto contro Matteo Micali, anch’egli 2.5 del Park Genova. Una finale molto equilibrata in cui è stata determinante la maggiore determinazione del lombardo nei momenti cruciali.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, invece, a trionfare è stata Miriana Marelli, atleta e maestra del Cus Genova Tennis. Successo in semifinale contro Francesca Tuninetto, 2.5 di Torino, e finale conquistata contro Micol Severi, una 2.6 del Tennis Club Finale. La biancorossa si è così portata a casa il trofeo con il risultato di 3-6 7-5 6-3.

Queste le parole di Miriana al termine della sfida: “Sono contenta di aver vinto questo torneo, in particolar modo perché il livello delle avversarie era alto. Sono contenta di averlo vinto per di più al Cus, visto che sono tesserata per questa società. Ringrazio in particolar modo i miei genitori e quelli che sono venuti a fare il tifo. C’era molta gente e simpaticamente hanno portato anche uno striscione. Vorrei ringraziare anche il mio maestro Paolo Ferrando, che mi ha permesso di raggiungere questo risultato”.