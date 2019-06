Priaruggia, si perde in mare durante nuotata notturna. Le ricerche della Capitaneria di porto

Genova. Da appuntamento all’amico in un’altra spiaggia, ma dopo ore non si presenza, mentre un canoista di passaggio avverte richieste d’aiuto.

Per questo motivo, questa notte, poco prima delle 3, sono scattate le ricerche in mare di un ragazzo diciottenne, che aveva deciso di compiere l’attraversata dalla spiaggia di Priaruggia fino ad un’approdo in via Piave a Boccadasse

A dare l’allarme alla polizia il canoista di passaggio che ha sentito una voce in mare: la polizia ha quindi contattato la capitaneria di porto che ha fatto scattare le ricerche, con gommoni e elicottero.

Il lieto fine è arrivato verso le cinque di mattina, quando alla centrale della polizia è arrivata la chiamata della madre del disperso, che riferiva che il giovane era arrivato a casa sano e salvo.