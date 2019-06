Nelle notti d’estate l’ascensore di Castelletto prolunga l’orario fino alle 2

Genova. Dal 21 giugno, per tutta l’estate, l’ascensore Castelletto Levante, che da Portello sale a Spianata Castelletto, prolungherà l’apertura fino alle due di notte nelle serate di venerdì e sabato.

Un’occasione per genovesi e turisti di ammirare, anche in un orario inconsueto, il centro di Genova da uno dei balconi più panoramici della città e la possibilità di spostarsi nella “movida” con i mezzi pubblici.

“Tra pochi giorni scatterà il nuovo orario notturno dell’ascensore di Castelletto – dichiara Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla Mobilità –. Si tratta di un’operazione che abbiamo voluto e condiviso con il Presidente del Municipio centro est Andrea Carratù, l’assessore Andrea Grasso e, ovviamente, con AMT che ringrazio per la consueta disponibilità. Vogliamo offrire la possibilità alle tantissime persone, genovesi, turisti e soprattutto giovani, che vivono la città e il suo centro storico nelle serate estive di farlo utilizzando i mezzi pubblici. L’ascensore di Castelletto è un mezzo straordinario per bellezza, storia e ubicazione perché collega in pochi minuti il centro a uno dei punti più panoramici della Superba: il ‘balcone’ di Spianata Castelletto. Con questa nuova opportunità vogliamo incentivare le persone a vivere facilmente le notti d’estate della loro città”.

“Piccole iniziative, che richiedono solo buona volontà e un po’ di organizzazione ma che portano grandi risultati – sottolinea Marco Beltrami, amministratore unico di AMT –. Ci fa piacere dialogare con l’Amministrazione e il territorio per individuare modifiche al nostro servizio che consentano di vivere sempre di più e meglio la città con i nostri servizi”.