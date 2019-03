Scherma: ventidue podi per i liguri al Gran Premio Giovanissimi

Genova. Sabato 23 e domenica 24 marzo si è disputata a Vercelli, in Piemonte, la terza prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi tra Liguria e Piemonte, con l’aggiunta della Lombardia nelle prove di sciabola.

Buoni i risultati per gli under 14 liguri che hanno conquistato ventidue piazzamenti sul podio su un totale di diciotto gare.

Hanno ottenuto la medaglia d’oro, per il fioretto femminile Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Allieve e Lucrezia Canessa (Club Schema Rapallo) nella categoria Giovanissime, per la spada femminile Giulia Gosio (Scuola di Scherma Leon Pancaldo Finale Ligure) nella categoria Giovanissime e per la sciabola femminile Giada Galetti (Club Scherma Voltri) nella categoria Allieve.

Medaglia d’argento per Maddalena Ottolia (Scuola di Scherma Leon Pancaldo Finale Ligure) nella spada femminile categoria Bambine, Luigi Gibelli (Circolo della Spada Liguria) nella spada maschile categoria Allievi, Sara Frosi (Circolo Scherma Savona) nel fioretto femminile categoria Allieve, Tommaso Palomba (Circolo Scherma La Spezia) nel fioretto maschile categoria Maschietti e per Carola Caruso (Club Scherma Voltri) nella sciabola femminile categoria Bambine.

Hanno conquistato la medaglia di bronzo Sara Giusti (Arenzano Scherma) e Martina Baldini (Cesare Pompilio) nella spada femminile categoria Bambine, Letizia Bragato (Scuola di Scherma Leon Pancaldo Finale Ligure) nella spada femminile categoria Giovanissime, Claudia Del Regno (Cesare Pompilio) nella spada femminile categoria Allieve, Bryan Canepa (Cesare Pompilio) nella spada maschile categoria Giovanissimi, Vittoria Angrisani (Circolo Scherma La Spezia) e Aglaia Tassano (Chiavari Scherma) nel fioretto femminile categoria Bambine, Ottavia Occelli (Circolo Scherma Savona) nel fioretto femminile categoria Giovanissime, Emanuele Polenghi e Michele Zunini, entrambi del Club Scherma Rapallo, nel fioretto maschile categoria Giovanissimi, Leonardo Scotti (Circolo Scherma La Spezia) nel fioretto maschile categoria Allievi, Elena Buzzo e Serena Guizzardi, entrambe del Club Scherma Voltri, nella sciabola femminile categoria Allieve.