Voltri, lavori a tempo di record: riaperta via Rubens

Genova. L’assessore Paolo Fanghella lo aveva promesso: i lavori in via Rubens terminerano prima di Natale e così è stato.

Ieri in tarda serata è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia via Rubens che collega Voltri con Vesima.

La strada era collassata a causa della mareggiata del 29 ottobre: il 26 novembre improvvisamene una voragine causata dal mare che via aveva portato via la terra, si era aperta costringendo a chiudere la strada al traffico. Una settimana fa l’Aurelia era stata riaperta a senso alternato. Da oggi invece la viabilità del ponente può dirsi tornata alla normalità.