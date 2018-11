Genova. La Sestrese ha vinto il recupero del campionato di Promozione, segnando ben cinque reti nella prima frazione di gioco.

Mattatori dell’incontro sono stati Akkari (autore di una doppietta), Cafferata, Gjoka e Federici.

La Sestrese, grazie alla vittoria odierna, si è portata al terzo posto della classifica, alle spalle di Ospedaletti e Taggia.

E pensare che la giornata per i verde stellati era iniziata in maniera sfortunata, in quanto il pulman che li stava trasportando a Ceriale, aveva subito un guasto, all’altezza del casello di Genova-Voltri.

Come prevede il regolamento, la gara è iniziata in ritardo (alle ore 16, anzichè alle 15.30).

Le formazioni scese in campo, agli ordini del sig. Di Maria di Chiavari

Ceriale: Breuwer, Genduso, Quarone (al 49° Gloria), Arsissone (al 60° Donà), Illliano, Balbo, Setti (al 71° Bonifazio), Michero, Di Mario (al 74° Alessi), Tomao (al 53° Gervasi), Muniz

A disposizione: Ebe, Conforti, Volpe, Berlinghieri All: Sardo

Sestrese: Rovetta, Lo Stanco, Madaio (al 70° Valcavi), Raso, Ansaldi, Rossi (al 77° A.Delgado), Cafferata (al 50° Nasiti), Federici, Akkari, Zani (all’80° Carlevaro), Gjoka

A disposizione: Venturini, Ardinghi, Camara, O.Delgado, Piroli All. Schiazza

A fine gara abbiamo raccolto il parere del presidente della Sestrese, Sebastiano Sciortino: “Le premesse che precedevano la gara non sono state delle migliori, con il pulman che ha avuto un guasto… siamo arrivati un pò trafelati a Ceriale, ma la squadra ha risposto alla grande, sciorinando una grande prestazione, che ci ha portato a segnare ben cinque reti nei primi quarantacinque minuti di gioco”.

“Faccio i complimenti a mister Corrado Schiazza – conclude il presidente – perchè sta facendo giocare bene la squadra ed i risultati ne sono la conseguenza… peccato per i punti persi nelle prime giornate del campionato… ma sono certo che saremo competitivi sino al termine del campionato”.