Crollo ponte Morandi, da oggi metropolitana gratis h24 da Brin a Di Negro

Genova. La metropolitana di Genova, operata da Amt, da oggi e fino a cessate esigenze, sarà gratuita 24 ore su 24 nella tratta tra Brin e Di Negro. La decisione è stata presa questa mattina dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari, dopo il crollo di Ponte Morandi e i conseguenti problemi di viabilità, per favorire ancora di più il trasporto pubblico.

Si tratta dunque della terza soluzione gratuita adottata dall’amministrazione, oltre alle due navette Amt tra Genova Aeroporto e Principe, a ponente, e tra Bolzaneto e Brin, in Valpolcevera,

“La metropolitana è in questo momento la soluzione primaria per la vallata – spiega Balleari – una vera fonte di salvezza, quindi abbiamo deciso di renderla ancora più accessibile, attivando la gratuità oltre al servizio h24”. Servizio che, negli orari notturni, sarà attivo solo sulla tratta interessata, fino a Di Negro, appunto. “Impossibile sull’intera rete del metrò – continua – per motivi di manutenzione”.

Ricordiamo che da domenica 19 agosto il servizio metro – aperto h.24 – è gestito con queste modalità:

da domenica a giovedì, dalle ore 21 alle ore 6 è attivo un collegamento tra Brin e Dinegro con una frequenza di 10 minuti, mentre dalle ore 6 riprende il normale servizio diurno.

Venerdì e sabato, il servizio è attivo da Brin a Brignole fino all’una e dall’una alle ore 6, funziona il collegamento tra Brin e Dinegro con una frequenza di 10 minuti. Dalle ore 6 riprende il normale servizio diurno.

Ricordiamo anche il servizio di Bus Navetta gratis, aggiuntivo rispetto alle linee ordinarie, che collega dalle 6 alle 20 in entrambe le direzioni la stazione di Bolzaneto alla stazione Metro di Brin.