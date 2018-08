Amt, dopo il crollo del ponte linee a singhiozzo in valpolcevera ma il metrò è stato potenziato

Genova. Il crollo del ponte Morandi ha effetti sulla rete del trasporto pubblico Amt. In particolare sulle linee che collegano Corigliano e Sampierdarena alla Valpolcevera. Ecco lo stato dell’arte, linea per linea.

Linea 8

Avio – Bolzaneto

Non esercita

Linea 8/

Avio – Rivarolo

Esercita su percorso

Avio fillak/porro con vettura piccola

Linea 7

Fanti /ponte x

Esercita su due percorsi navetta

Fanti-Montano

Brin-Pontedecimo

Linea 63

Avio-Pontedecimo

Avio Rivarolo non esercita

(presto potrebbe entrare in funzione navetta Avio/Ikea)

Esercita su percorso

Pontedecimo – via Ferri (Rotonda altezza Pallavicini)

Linea 270/272/53/57/273 regolari

Potenziato il servizio di metropolitana tra il centro e Brin