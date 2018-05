Il Rapallo si rafforza: arriva Agnese D’Amico

Rapallo. Archiviato il campionato di Serie A1 femminile 2017/2018, una stagione con un finale da incorniciare, chiusa con il terzo posto nella final six disputata lo scorso fine settimana a Firenze, il Rapallo Pallanuoto pensa già al futuro.

Il terzo gradino del podio significa infatti staccare il pass per le coppe europee. E la società gialloblù è al lavoro per potenziare la squadra, che già conta ottimi elementi, per un salto di qualità in vista della prossima stagione.

Il primo colpo di mercato c’è già e ad annunciarlo è il presidente Enrico Antonucci: è Agnese D’Amico, catanese, classe 1994, difensore. Nell’ultima stagione Agnese ha militato nel Waterpolo Messina e vanta diverse convocazioni da parte del ct del Setterosa Fabio Conti.

“Agnese è il primo rinforzo, il primo passo per affrontare e migliorare l’annata appena trascorsa – commenta il presidente Enrico Antonucci -. Un’annata che ci ha regalato grandi soddisfazioni, per cui non posso che ringraziare tutte le giocatrici e lo staff per l’impegno, il lavoro, la dedizione che hanno portato a questo traguardo che per noi non è un punto d’arrivo, ma di partenza“.