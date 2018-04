Genova. Un lunghissimo ma meraviglioso fine settimana alla Sciorba di Genova per i piccoli pallanuotisti Nuotatori Genovesi Pro Recco Academy, protagonisti, con allenatori e famiglie, della seconda tappa dell’HaBaWaBa Trofeo Kinder+Sport organizzata dal Comitato regionale Liguria della Federnuoto.

La Nuotatori Genovesi Pro Recco Academy ha partecipato con tre formazioni, due Under 11 ed una Under 9 in collaborazione con la Pro Recco allenata da Luigi Boldrini. Ed è stata proprio la squadra dei piccoli a vincere il trofeo al termine di una lunga e straordinaria galoppata. Bene anche per le altre due formazioni: una, più esperta, piazzatasi tra le prime dieci, l’altra, con ragazzi che hanno cominciato da pochi mesi, a fare esperienza.

Foto 3 di 3





Bambine e bambini sempre pronti ad entrare in acqua per dare il proprio apporto, magari infreddoliti, stanchi e a volte anche un po’ frastornati, ma determinati a non mollare. E chi se ne importa se arriveranno a giocare in Serie A, se saranno convocati in Nazionale; esperienze come queste restano, per tutta la vita.

Educati ed amorevoli, come le famiglie che hanno affollato le gradinate della piscina, per tifare a favore e mai contro. Encomiabili i tecnici che quando non allenavano le squadre, arbitravano le partite, accompagnavano i bimbi nella vasca da cinquanta metri dove erano stati montati i giochi gonfiabili, li facevano mangiare oppure li portavano in bagno.

Un ringraziamento particolare agli organizzatori per l’impegno e la dedizione. Un’edizione con numeri da record: 43 squadre per circa 550 giovani atleti Under 9 (13 team) ed Under 11 (30 team) provenienti da Veneto, Toscana, Piemonte, Liguria, Campania e un tocco di internazionalità con la formazione francese del Marsiglia.

I giocatori della Nuotatori Genovesi:

Under 11: Borgni Mattia, Caselli Davide, Martina Alessandro, Del Veneziano Matteo, Orsini Diego, Lama Giovanni, Ferrando Federico, Maestripieri Andrea, Boccalari Leonardo, Romanelli Emanuele, Verolla Giuseppe, Cerri Luca, Gorini Tommaso, Virzì Lucia, Rivanera Simone, Carbone Manfred, De Melas Mattia, Ascheri Costanza, Filippone Matteo.

Under 9: Traverso Giovanni, Callà Leonardo, Iannone Luca, Siface Riccardo, Armenante Chiara, Ascheri Lorenzo, Priano Davide, De Ambrosis Francesco, Ferriani Manuele, Lombardo Mattia, Lombardo Matilde, Squeri Erika, Gardella Daniele, Gallettini Matilde, Fichera Martina, Virieoux Chiara, Coda Eleonora, Valle Alice, Gandolfo Gabriele, Cavallini Aurora.

Gli allenatori: Elisa Casanova, Martina Panealbo, Paolo Polipodio, Giovanna Rosi, Luigi Boldrini.