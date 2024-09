Centro storico, ancora droga e spaccio: due arresti da parte della polizia locale

Genova. Nel corso dell’ultima settimana la Polizia Locale di Genova è intervenuta in diverse situazioni soprattutto per quanto riguarda alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. due gli arrestati, di cui un minorenne, e altri due minori denunciati a piede libero.

Nel pomeriggio di mercoledì scorso il personale del Gruppo operativo contrasto stupefacenti (GOCS) ha arrestato un uomo di nazionalità senegalese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è il risultato di un’attività info investigativa condotta dagli agenti, che ha permesso di individuare, all’interno del vano scale di un condominio posto in via San Luca, un nascondiglio di sostanza stupefacente. A seguito del rinvenimento, d’intesa con il pubblico ministero di turno, è stato disposto un presidio di agenti all’interno del palazzo al fine di individuare il soggetto che aveva nascosto la sostanza. Alle ore 17:35 circa il sospetto, già noto per precedenti in materia di sostanze stupefacenti, è stato visto entrare all’interno del condominio e dopo aver raggiunto il nascondiglio, prelevare una porzione di sostanza stupefacente. L’uomo è stato quindi pedinato e fermato in un vicolo del centro storico, poco lontano dal condominio, mentre stava effettuando una cessione di sostanza stupefacente.

Nel frattempo gli agenti rimasti all’interno del condominio hanno recuperato la droga nascosta, due panetti di hashish dal peso lordo complessivo di 175 grammi. Pertanto il presunto pusher è stato accompagnato presso gli uffici di Piazza Ortiz dove, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente di una somma di denaro provento dell’attività di spaccio e di un coltellino utilizzato presumibilmente per suddividere la droga in dosi.

Dell’esito dell’operazione e dell’avvenuto arresto è stato avvisato il pubblico ministero che ha disposto la custodia dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo fissato per il giorno successivo. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto, il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Genova e provincia.

Giovedì pomeriggio alle ore 16:30 circa, nell’ambito dei controlli antidegrado disposti nel quartiere di Sampierdarena, personale del Reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Antidegrado, in Via Mamiani, zona oggetto di segnalazioni per spaccio, ha fermato un giovane che, con fare sospetto, era intento ad armeggiare in prossimità dello pneumatico di un veicolo in sosta. Il ragazzo, di nazionalità egiziana e minore di 18 anni, è stato sorpreso in possesso di oltre 50gr di hashish, dapprima nascosti nel passaruota del veicolo. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il minore risultava gravato da numerosi precedenti specifici e da una carcerazione presso l’Istituto penale per i minorenni di Torino per rapina. Alla scarcerazione, gli era stata applicata la misura di messa alla prova minorile, per la quale però risultava già esito negativo sia per il mancato rispetto delle prescrizioni che del processo riabilitativo. Sottoposto a perquisizione personale, è risultato in possesso di 200 euro, provento dell’attività di spaccio. Contattato il pubblico ministero di turno della Procura presso il Tribunale per i minorenni, si è proceduto all’arresto del minore per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e al suo accompagnamento presso l’IPM di Torino.