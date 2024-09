Ddl Sicurezza, la Cgil lancia il presidio: “Legge per punire il dissenso, sarà uno stato di polizia”

Genova. “Ieri alla Camera è stato approvato il disegno di legge Sicurezza, una vergogna che introduce norme pensate e volute per colpire in maniera indiscriminata chi esprime il proprio dissenso verso le scelte compiute dal Governo o che manifesta per difendere il posto di lavoro e contro le crisi occupazionali, pacificamente ma in modo determinato, prevedendo fino a due anni di carcere per chi effettua queste proteste nelle strade o in altri luoghi pubblici”.

A dirlo in una nota la Cgil che per protestare contro le scelte del governo ha indetto per il prossimo lunedì 23 settembre alle ore 18 presso la Prefettura di Genova un presidio di protesta.

“In questo modo viene messo in discussione un diritto sindacale, ma non solo: attivisti, studenti, lavoratori, saranno tutti nel mirino delle forze politiche governative che intendono punire chi si oppone o chiede condizioni di vita e di lavoro migliori. Anziché guardare alle migliori pratiche in campo sociale ed economico, si punta allo stato di polizia. Tutto questo è preoccupante ed inaccettabile”.