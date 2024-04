Genova. L’annunciato peggioramento delle condizioni meteo porterà, per la giornata di mercoledì 10 aprile, venti di burrasca sulla Liguria. Per questo la Protezione Civile del Comune di Genova ha emesso un avviso di allerta per forte vento, con conseguente entrata in vigore delle due ordinanze ad hoc.

Mercoledì la sopraelevata sarà dunque chiusa ai veicoli a due ruote, telonati e furgonati, e resteranno chiusi anche giardini, parchi e cimiteri.

In crescita anche il mare a causa del libeccio, con una mareggiata che dovrebbe lambire tutte le coste regionali. Arpal prevede raffiche oltre i 100 km/h su crinali e sbocchi delle valli dell’Imperiese e del Genovese, e l’arrivo della pioggia, con possibili rovesci o temporali anche localmente forti, già nella serata di martedì.

Mercoledì sarà una giornata all’insegna di pioggia e vento, dunque, mentre un netto miglioramento è atteso dal pomeriggio di giovedì.