Genova. Nelle prime ore del mattino le precipitazioni, tra il debole ed il moderato, inizieranno ad affacciarsi dapprima a Ponente, in spostamento verso est nel corso della mattinata.

Nelle ore centrali coinvolgimento anche del Genovesato e Tigullio, sempre a carattere di rovescio al più moderato. Possibili temporali nell’Imperiese interno. Infine, tra il tardo pomeriggio e la serata precipitazioni anche nello Spezzino.

Il veloce transito di un’ondulazione atlantica porta instabilità diffusa sulla Liguria, che sarà attraversata martedì da un sistema frontale che lascerà instabilità residua anche nella giornata di mercoledì.

Venti: Tra deboli e moderati inizialmente da E-SE, in rotazione a SE nel corso della giornata.

Mari:In generale mosso, molto mosso al largo dell’Imperiese

Temperature: Minime in diminuzione nell’interno, stazionarie o in lieve aumento sulla costa; in diminuzione le massime

Costa: Min: +11/+17°C – Max: +15/+18°C

Interno: Min: +6/+14°C – Max: +10/+18°C