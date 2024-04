Serie B Interregionale, la Pallacanestro Sestri si riscatta ai danni del Campus Piemonte

Genova. Doveva vincere e così è stato. La Pallacanestro Sestri vendica la sconfitta dell’andata contro Campus Piemonte Basket e rimane in corsa per la salvezza diretta nel girone Playout di Serie B Interregionale ottenendo una brillante vittoria al PalaFigoi.

Una sfida molto equilibrata nel primo tempo. Se nei primi cinque minuti del primo quarto il punteggio rimane basso, precisamente sul 5-4, le due squadre si sbloccano poi offensivamente, con i piemontesi che chiudono la prima frazione sul 17-20. La reazione dei Seagulls non tarda ad arrivare. Dopo il massimo vantaggio ospite, di +7, i sestresi trovano fluidità in attacco e mettono a referto un parziale che permette loro di chiudere il primo tempo sul +4. Al rientro in campo i Seagulls mantengono sempre il vantaggio, trovano sia buone soluzioni offensive sia buona solidità difensiva. Nell’ultima frazione poi il parziale decisivo: 26-6 e partita definitivamente in ghiaccio. Vittoria importante per Sestri, che ora deve vincere nell’ultimo turno e sperare in un passo falso di Castelfiorentino per evitare lo spareggio salvezza di metà maggio.

Queste le dichiarazioni di Rimantas Dunys, cestista dei Seagulls: «La partita è stata dura, anche se il risultato non lo mostra. Sono molto felice che siamo rimasti concentrati per tutti i 40 minuti senza perdere il controllo. Abbiamo lavorato sodo su questo e penso che meritiamo questa vittoria. Lo staff tecnico ci ha preparato un ottimo piano e noi l’abbiamo seguito, portando così a casa il risultato. Ora anche la prossima partita è decisiva per noi, quindi siamo felici dobbiamo tornare subito al lavoro».

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Siamo stati bravi a rimanere sempre concentrati e sempre sul piano partita, soprattutto in difesa. Siamo stati bravi a concedere solo 55 punti quando all’andata ce ne avevano fatti quasi 100. Buon dato, siamo stati abbastanza ordinati, abbiamo attaccato le situazioni che volevamo attaccare. Siamo stati molto bravi in questo. In che situazione siamo? La situazione è che noi dobbiamo vincere la prossima partita e sperare in un passo falso improbabile da parte di Castelfiorentino. Se non dovesse succedere dovremmo giocare lo spareggio al meglio delle tre partite a metà maggio».

Il tabellino:

SERIE B INTERREGIONALE, GIRONE PLAYOUT

PALLACANESTRO SESTRI – CAMPUS PIEMONTE BASKET 80-55

(Parziali: 17-20; 21-14; 16-15; 26-6)

PALLACANESTRO SESTRI: Daunys 25, Lo 13, Anaekwe 11, Pintus 10, Cavallaro 7, Zini 6, De Paoli 5, Bassi 3, Barnini, Cartasegna, Mirone, Pittaluga. Coach: Bianchi.

CAMPUS PIEMONTE BASKET: Lomtadze 12, Caporaso 10, Makke 7, Erhaghewu 7, Mobio 5, Camara Mahamed 5, Rinaldin 4, Petrushevski 3, Osarenkhoe, Dokic. Coach: Jacomuzzi.