Ricercatori ospedale Gaslini, Infantino (Fp Cgil): “Stabilizzati 21 ricercatori, vinta la battaglia iniziata anni fa”

Genova. “Dopo anni di mobilitazioni e proteste finalmente si raccolgono i frutti della lotta dei precari del Gaslini: 32 ricercatori saranno stabilizzati e questo grazie all’impegno di lavoratrici e lavoratori che non hanno mai smesso di sostenere la vertenza”. Così Luca Infantino Segretario Fp Cgil Genova commenta la stabilizzazione di 32 precari della ricerca (21 ricercatori sanitari e 11 collaboratori professionali di ricerca sanitaria).

“La vertenza si è intensificata subito dopo la fine dell’emergenza covid e interessa un centinaio di ricercatori precari genovesi della sanità in servizio presso il Gaslini e il San Martino” ricorda.

“Grazie a tutte le ricercatrici e a tutti i ricercatori che in questi anni non si sono dati per vinti e hanno continuato a lottare per il loro riconoscimento professionale e per continuare a rendere grande la ricerca italiana – conclude Infantino – la vertenza però non è conclusa e andremo avanti sinchè tutti saranno stabilizzati”.