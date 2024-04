“Libro Itinerante”, un manoscritto creato dai bimbi genovesi per raccontare la loro città

Genova. Domani, giovedì 18 aprile alle 10, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale l’assessore alle Politiche dell’istruzione ha partecipato all’evento finale del Libro Itinerante, un progetto nell’ambito delle iniziative di Capitale del Libro che ha coinvolto gli alunni e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia cittadine nella creazione di un manoscritto, un vero e proprio libro che verrà conservato nella Biblioteca internazionale per ragazzi Edmondo De Amicis.

Nel corso dell’incontro, l’artista Gek Tessaro, si esibirà nella performance da lui ideata “Il teatro disegnato”, che parla di narrazione e di illustrazione, con uno sguardo ai più piccoli.

“Un’esperienza straordinaria che ha permesso ai bambini di avvicinarsi al mondo del libro in modo creativo e divertente – afferma l’assessore alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni – Sono orgogliosa della passione e dell’impegno che i piccoli alunni e le insegnanti delle scuole dell’infanzia hanno messo in campo per creare il loro manoscritto. Questa iniziativa ha contribuito a rafforzare la collaborazione tra le scuole, le biblioteche e i musei civici, creando un legame unico che spero possa continuare a crescere e svilupparsi nel tempo”.

Libro Itinerante ha rappresentato l’occasione per avvicinare i più piccoli all’oggetto libro, alle sue parti e al processo di creazione, nonché al lavoro di squadra e alla passione per la scrittura e la lettura. Pennarelli, pastelli, cartoncini, nastri danno vita alla storia di una gabbianella che sorvola i paesaggi della città, e ne scopre tutte le sue peculiarità, passando dal porto e centro storico e spingendosi sino all’entroterra, narrando di volta in volta una parte della storia dei luoghi, delle tradizioni e delle abitudini che la animano.

Un viaggio che si snoda all’interno di una Genova medievale e che si anima di dame, cavalieri, menestrelli, di torri e di draghi, per raccontarci qualcosa non solo della città che è, ma anche della città che era. Così Cavalier Focaccia e Sir Pansoto duellano tra loro, il basilico viene raccolto, liuti e flauti accompagnano le danze in paese, le galee salpano per il largo, in un racconto armonico scritto a più mani, mani grandi e mani piccolissime.

A coronamento di tutto questo, una giovane illustratrice professionista ha realizzato la copertina del libro e la legatoria della Biblioteca Berio ha assemblato il manoscritto con una rilegatura rigida, per consegnare un prodotto completo in ogni suo aspetto.