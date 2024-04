Genoa: Gudmundsson goleador più che assistman, è il più decisivo dal 2012

Lo avevamo visto in motorino per un tifoso del Genoa. Non è mistero che ami vivere la città. Ora una “storia” Instagram dove è impegnato a preparare la focaccia. Insomma, nel cuore dei genoani ci è entrato eccome Albert Gudmundsson,

Ma lato “simpatico” a parte lo ha fatto soprattutto a suon di prestazioni e di goal. I numeri dicono che più che assistman è un goleador, visto che i passaggi vincenti per i compagni sono stati appena tre.

Con quattordici centri in campionato, è il miglior marcatore della storia recente rossoblù. L’ultimo ad aver superato questa soglia era stato Palacio nella stagione 11/12. Aveva siglato 19 reti. Quelle dell’islandese valgono di più però visto che viene impiegato in una zona più arretrata rispetto a “El Trenza”, visto che in alcune gare è stato schierato come mezzala.

Tra l’altro, la marcatura di ieri nel 3 a 0 rifilato al Cagliari è stato il goal numero 100 tra i professionisti. Uno che lega il gioco e che, a conti fatti, una volta vicino all’area assume le caratteristiche più del cecchino che del giocatore che serve il compagno.