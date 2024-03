Scherma, tre podi per i Master liguri a Busto Arsizio

Busto Arsizio. Sono tre i podi conquistati dagli atleti liguri nella quinta e ultima prova del Circuito Nazionale Master di spada che si è disputata a Busto Arsizio lo scorso fine settimana e che ha visto la partecipazione di più di 450 schermitori.

Joy Marino (Cesare Pompilio) è salito sul secondo gradino del podio nella categoria 4 (over 70), mentre le due medaglie di bronzo sono state conquistate da Chiara Tassisto (Sant’Olcese) nella categoria 1 (over 40) e da Leonardo Patti (Circolo della Spada Liguria) nella categoria 4.

Da segnalare anche i buoni piazzamenti di Claudio Pirani (Cesare Pompilio), sesto nella categoria 2, di Agnese Pisoni (Circolo della Spada Liguria), ottava nella categoria 0 (over 24) e di Luca Calza (Chiavari Scherma), ottavo nella categoria 0.

Lo scorso fine settimana sono saliti in pedana a Lucca gli Under 20 e gli Assoluti per le rispettive seconde prove nazionali di fioretto e sciabola.

Fra gli atleti liguri impegnati, sono da segnalare le prestazioni di Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo), diciassettesima nella categoria Giovani e trentacinquesima negli Assoluti di fioretto, e di Giada Galetti (Club Scherma Voltri), ventitreesima nelle Giovani e ventiquattresima negli Assoluti di sciabola. Entrambe staccano il pass per i campionati italiani Giovani, in programma al padiglione Jean Nouvel di Genova dal 24 al 26 maggio e per i campionati italiani Assoluti, che si disputeranno a Cagliari nel mese di giugno.

Si qualificano per i campionati italiani Gold Aryan Piccinini (Club Scherma Voltri), sia nella categoria Giovani che nella categoria Assoluti di sciabola, Cecilia Pendola e Sveva Federici, entrambe del Club Scherma Rapallo, nella categoria Giovani di fioretto.

Le portacolori del Club Scherma Rapallo a Lucca