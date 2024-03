Rifiuti abbandonati e mozziconi di sigaretta: i volontari ripuliscono il centro storico

Genova. Una giornata di pulizia straordinaria del centro storico, concentrandosi su Pré e la Maddalena, per raccogliere rifiuti abbandonati, mozziconi di sigaretta e tutto ciò che contribuisce ad aumentare il degrado della città vecchia.

L’ha organizzata l’associazione Cittadini Sostenibili, che ha già firmato diverse campagne di promozione sociale e iniziative a tutela dell’ambiente in città, soprattutto lungo le spiagge e sulle alture. Questa volta il presidente, Andrea Sbarbaro, si è rivolto he si è rivolta al Municipio Centro Est per proporre una giornata di pulizia nei vicoli.

I volontari, una ventina, si ritroveranno venerdì 29 marzo intorno alle 9 nei vicoli, e batteranno a tappeto via della Posta Vecchia, piazza Cinque Lampadi, vico Salvaghi, via della Maddalena, via Macelli di Soziglia, via del Campo, piazza Banchi e piazza Campetto, raccogliendo i rifiuti in collaborazione con Amiu e concentrandosi in particolare sulle centinaia di mozziconi di sigaretta che tappezzano la strada.

“Si tratta di una bella iniziativa spontanea nata dai membri dell’associazione, con cui abbiamo stretto un patto di collaborazione – spiega il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù – È molto importante sensibilizzare i cittadini anche attraverso atti concreti. Gettare i mozziconi di sigaretta per terra è purtroppo un’abitudine ancora troppo diffusa, e anche se Amiu sta facendo un lavoro encomiabile si tratta di iniziative molto importanti”.

La pulizia straordinaria durerà circa 4 ore, e verrà svolta a titolo gratuito da parte dei volontari. Di recente proprio in centro storico sono entrati in servizio nove nuovi veicoli elettrici a disposizione di Amiu, tre veicoli leggeri e sei ciclocarri, attrezzati con idropulitrici e impiegati per il lavaggio di strade, porticati e ecopunti e utilizzati dagli operatori per il trasporto del materiale necessario a effettuare i lavaggi e le attività di pulizia manuale manuale.