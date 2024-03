Pace, Terra e Dignità: la lista di Michele Santoro raccoglie le firme a Genova

Genova. Anche a Genova è iniziata la raccolta firme per la lista Pace, Terra e Dignità, promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle in vista delle prossime elezioni europee.

La raccolta firme, iniziata in questi giorni, vedrà domani, venerdì 29 marzo, il banchetto in piazza Banchi dalle 17 all 19. L’obiettivo, per gli organizzatori, è raccogliere 1500 firme in tutta la regione.

Quali sono le linee politiche di questa lista? “Ripudio della guerra: La lista si impegna a promuovere la pace come unica via per risolvere i conflitti internazionali, in linea con l’articolo 11 della Costituzione Italiana e il rifiuto della militarizzazione

C’è poi la richiesta di interruzione dell’invio di armi in Ucraina: “La lista sostiene che l’invio di armi non sia la soluzione al conflitto in Ucraina e che sia necessario invece avviare un processo di pace” e al contempo impegno per “contrastare il genocidio della popolazione palestinese e a promuovere una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese”. Ma non solo: diplomazia per la pace, Contrasto all’espansione della NATO e prevenzione della terza guerra mondiale